В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-2° в 
USD 62.77EUR 66.27
Войти в почту
1 час назад

В Кремле опровергли слухи об отставке главы Генштаба России

Алиса Селезнёва

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что никаких указов главы государства об отставке главы Генштаба Валерия Герасимова нет, и назвал такую информацию «сплетнями» и «телеграмными утками». Его слова приводит ТАСС.

В Кремле опровергли слухи об отставке главы Генштаба России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы никогда не комментируем эти пересуды и сплетни о кадровых назначениях, потому что подавляющее большинство этих сплетен ничем иным не является. Точку здесь ставить негде, никаких указов нет, поэтому это абсолютно телеграмные утки, коих огромное количество», - заметил Дмитрий Песков.

Ранее Минобороны РФ опровергло сообщения СМИ о якобы состоявшихся переговорах главы Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова с председателем Военного комитета НАТО Робом Бауэром по вопросу безопасного движения судов в Черном море.

В Минобороны назвали это сообщение фейком, подчеркнув, что никаких контактов, а особенно «систематических», с председателем Военного комитета НАТО и другими представителями альянса в рамках несуществующей «российско-американской кризисной комиссии по урегулированию конфликтов» не было.

Армия,Роб Бауэр,Валерий Герасимов,Дмитрий Песков,Минобороны России,Генштаб,НАТО,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители