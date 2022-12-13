В Кремле опровергли слухи об отставке главы Генштаба России

«Мы никогда не комментируем эти пересуды и сплетни о кадровых назначениях, потому что подавляющее большинство этих сплетен ничем иным не является. Точку здесь ставить негде, никаких указов нет, поэтому это абсолютно телеграмные утки, коих огромное количество», - заметил Дмитрий Песков.