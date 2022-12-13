В Кремле опровергли слухи об отставке главы Генштаба России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что никаких указов главы государства об отставке главы Генштаба Валерия Герасимова нет, и назвал такую информацию «сплетнями» и «телеграмными утками». Его слова приводит ТАСС.
«Мы никогда не комментируем эти пересуды и сплетни о кадровых назначениях, потому что подавляющее большинство этих сплетен ничем иным не является. Точку здесь ставить негде, никаких указов нет, поэтому это абсолютно телеграмные утки, коих огромное количество», - заметил Дмитрий Песков.
Ранее Минобороны РФ опровергло сообщения СМИ о якобы состоявшихся переговорах главы Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова с председателем Военного комитета НАТО Робом Бауэром по вопросу безопасного движения судов в Черном море.
В Минобороны назвали это сообщение фейком, подчеркнув, что никаких контактов, а особенно «систематических», с председателем Военного комитета НАТО и другими представителями альянса в рамках несуществующей «российско-американской кризисной комиссии по урегулированию конфликтов» не было.