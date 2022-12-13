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1 час назад

Песков: тяжёлых вооружений России на ЗАЭС не было и нет, контакты с МАГАТЭ продолжаются

RT на русскомиещё 1

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков напомнил слова Владимира Путина о том, что тяжёлых вооружений России на Запорожской АЭС не было и нет.

Песков ответил на заявления Макрона о выводе тяжелых вооружений с ЗАЭС
Фото: ТАССТАСС

По его словам, это могут подтвердить сотрудники МАГАТЭ, которые находятся там «днём и ночью».

Макрон: МАГАТЭ добилось вывода тяжелых вооружений с Запорожской АЭС

Песков подчеркнул, что российская сторона продолжает контакты с международной организацией по теме безопасности станции.

10 декабря Международное агентство по атомной энергии провело четвёртую ротацию экспертов на ЗАЭС.

Замглавы МИД России Сергей Вершинин заявил, что Москва доверяет экспертизе и знаниям МАГАТЭ в вопросах, связанных с Запорожской АЭС.

Армия,СВО,Сергей Вершинин,Дмитрий Песков,Владимир Путин,МИД России,МАГАТЭ,
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