Мобилизация: последние новости на сегодня 13 декабря 2022 о частичной мобилизации в России

В сентябре-октябре российская армия пополнилась примерно 300 тысячами мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня 13 декабря 2022 - в материале «Рамблера».
Офицер Минобороны РФ рассказал «Ура.ру», чем оснащают россиян, призванных в армию в рамках частичной мобилизации. Корреспондент агентства посетил 190-ю Военную школу поваров Западного военного округа, на базе которой в середине декабря завершается подготовка мобилизованных.
Один из офицеров показал стандартное оснащение мобилизованных - зимний полевой костюм расцветки «Цифра», облегченное длинное нательное белье, теплое белье, зимние носки, полушерстяные перчатки, поясной ремень, брючный ремень, баул, плащ-палатка, вафельное полотенце и ботинки для низких температур. После боевого слаживания военнослужащим выдают еще один комплект - всесезонный, с утепленными шапкой и рукавицами, демисезонной шапкой, балаклавой, демисезонным и утепленным костюмами, спальным мешком, термоизоляционным ковриком, мылом, туалетной бумагой и кремом для ухода за обувью.
Российский министр науки и высшего образования Валерий Фальков рассказал, что все университетские преподаватели с учеными степенями получили отсрочки от частичной мобилизации. Об этом сообщает ТАСС.
Фальков отметил, что министерство обсудило вопросы мобилизации со всеми 120 университетами, и ни в одном из них не возникло проблем с отсрочками. Он подчеркнул, что бронь получили все кандидаты и доктора наук, поэтому специальных дополнительных механизмов для них не требуется.
Омбудсмен Свердловской области Татьяна Мерзлякова рассказала, что местные военкоматы вернули домой 580 человек, ранее призванных по частичной мобилизации. Об этом сообщает ТАСС.
Речь идет о людях, находившихся в учебных центрах. В основном они - отцы троих детей. Уполномоченный по правам человека подчеркнула, что труднее всего возвращать тех ошибочно мобилизованных, которые уже находятся в зоне спецоперации.
Мобилизованный журналист из Самары Илья Круговой рассказал, что его денежное довольствие за первый месяц службы составило 189 тысяч рублей после вычета налога. Об этом сообщает 63.ru.
Круговой отметил, что его военно-учетная специальность пока «официально нигде не проходит», поэтому зарплата «как у всех». Позже в зоне спецоперации будут «надбавки за вредность» и суммы станут другими, заявил журналист. Он добавил, что денежное довольствие за декабрь военным начнут перечислять с 23 декабря. Круговой объяснил, что мобилизованные получают информацию о своих доходах через сервис «Личный кабинет военнослужащего». Журналист отметил, что решил рассказать о своей зарплате в ответ на «фейки о том, что солдат зажимают и кидают с зарплатой».