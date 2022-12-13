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1 час назад

В Белоруссии по поручению президента начата внезапная проверка боевой готовности

RT на русскомиещё 8

В Белоруссии по поручению президента страны Александра Лукашенко начата внезапная проверка боевой готовности.

В Белоруссии началась внезапная проверка боевой готовности
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом сообщает Минобороны Белоруссии.

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«Мероприятия будут носить комплексный характер, войскам предстоит в кратчайшие сроки выдвинуться в назначенные районы, осуществить их инженерное оборудование, организовать охрану и оборону, а также навести мостовые переправы через реки Неман и Березина», — уточнили в ведомстве.

Отмечается, что запланировано передвижение военной техники и личного состава, временное ограничение движения граждан (транспорта) по отдельным дорогам общего пользования и участкам местности.

Армия,В мире,Александр Лукашенко,
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