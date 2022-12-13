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53 минуты назад

Спецоперация на Украине 13 декабря: последние новости на сегодня

Мария Иванова

Российская спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля. Самые свежие новости об СВО на сегодня 13 декабря 2022 - в материале «Рамблера».

Спецоперация на Украине 13 декабря: последние новости на сегодня
Фото: ТАССТАСС

СВО: Пушилин рассказал о тяжелых боях в ДНР

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Глава ДНР Денис Пушилин заявил в интервью РИА Новости, что обстановка на линии фронта остается сложной и в регионе продолжаются тяжелые бои. По его словам, несмотря на это, российские подразделения продвигаются вперед.

На Угледарском направлении ВСУ пробуют контратаковать, но силы РФ отбивают атаки, пусть и «не так быстро, как хотелось бы». Пушилин подчеркнул, что для освобождения городов и сел могут быть важны «каждые 50-100-200 метров». На Марьинском направлении, по его словам, систематически случаются тяжелые бои, украинские силы подтягивают резервы и пытаются отбить потерянные позиции, но подразделения РФ «метр за метром» продвигаются в Марьинку. Глава ДНР добавил, что благодаря продвижению России на Первомайском направлении, Украине все сложнее совершать удары по Донецку и Ясиноватой. Также Пушилин рассказал, что в районе Артемовска работают подразделения ЧВК Вагнера, чтобы «создать необходимые условия для уже более полноценной зачистки непосредственно самого Артемовска».

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В ЛНР рассказали о перестрелках и саботаже в ВСУ

Офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что под городом Кременная украинские подразделения обстреляли друг друга из артиллерии и стрелкового оружия. Об этом сообщает ТАСС.

Марочко предположили, что украинцы могли стрелять по своим же из-за потери управления и связи. Другая версия - конфликт между наемниками и кадровыми украинскими военными. Марочко подчеркнул, что это не редкость. Также он заявил, что под Артемовском украинские военные саботируют приказы командования. По его словам, в одной из бронетанковых групп механики слили горючее, чтобы саботировать контрнаступление. В другой раз отряд штурмовиков из украинских военных и наемников не добрался до места сбора - они спрятались в лесу и сообщили командирам, что застряли на машине из-за плохой погоды.

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В Горловке сообщили об ударе ВСУ по заводу «Стирол»

Мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что 13 декабря украинские силы нанесли удар по химзаводу «Стирол». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Приходько заявил, что между корпусами ремонтно-механического цеха взорвались снаряды. Ранее после обстрела «Стирола» в Горловке загорелся склад с серой. В мэрии предупреждали, что в городе может распространяться едкий запах. Депутат парламента ДНР Андрей Баевский заявил, что у Киева есть «навязчивая идея» устроить в Горловке экологическую катастрофу.

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Спецоперация на Украине: ВСУ столкнулись с российским «Торнадо»

РИА Новости опубликовало видео удара по укрепленному району ВСУ из новых российских реактивных систем залпового огня (РСЗО) - «Торнадо-Г», усовершенствованной версии «Града».

«Торнадо-Г» успешно уничтожили позиции ВСУ снарядами 122-миллиметрового калибра. Эта РСЗО предназначена для поражения ПВО, артиллерийских и минометных батарей, объектов в тылу, а также живой силы и техники.

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Армия,СВО,Андрей Баевский,Иван Приходько,Денис Пушилин,Андрей Марочко,
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