Спецоперация на Украине 13 декабря: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля. Самые свежие новости об СВО на сегодня 13 декабря 2022 - в материале «Рамблера».

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Глава ДНР Денис Пушилин заявил в интервью РИА Новости, что обстановка на линии фронта остается сложной и в регионе продолжаются тяжелые бои. По его словам, несмотря на это, российские подразделения продвигаются вперед.

На Угледарском направлении ВСУ пробуют контратаковать, но силы РФ отбивают атаки, пусть и «не так быстро, как хотелось бы». Пушилин подчеркнул, что для освобождения городов и сел могут быть важны «каждые 50-100-200 метров». На Марьинском направлении, по его словам, систематически случаются тяжелые бои, украинские силы подтягивают резервы и пытаются отбить потерянные позиции, но подразделения РФ «метр за метром» продвигаются в Марьинку. Глава ДНР добавил, что благодаря продвижению России на Первомайском направлении, Украине все сложнее совершать удары по Донецку и Ясиноватой. Также Пушилин рассказал, что в районе Артемовска работают подразделения ЧВК Вагнера, чтобы «создать необходимые условия для уже более полноценной зачистки непосредственно самого Артемовска».

Офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что под городом Кременная украинские подразделения обстреляли друг друга из артиллерии и стрелкового оружия. Об этом сообщает ТАСС.

Марочко предположили, что украинцы могли стрелять по своим же из-за потери управления и связи. Другая версия - конфликт между наемниками и кадровыми украинскими военными. Марочко подчеркнул, что это не редкость. Также он заявил, что под Артемовском украинские военные саботируют приказы командования. По его словам, в одной из бронетанковых групп механики слили горючее, чтобы саботировать контрнаступление. В другой раз отряд штурмовиков из украинских военных и наемников не добрался до места сбора - они спрятались в лесу и сообщили командирам, что застряли на машине из-за плохой погоды.

Мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что 13 декабря украинские силы нанесли удар по химзаводу «Стирол». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Приходько заявил, что между корпусами ремонтно-механического цеха взорвались снаряды. Ранее после обстрела «Стирола» в Горловке загорелся склад с серой. В мэрии предупреждали, что в городе может распространяться едкий запах. Депутат парламента ДНР Андрей Баевский заявил, что у Киева есть «навязчивая идея» устроить в Горловке экологическую катастрофу.

РИА Новости опубликовало видео удара по укрепленному району ВСУ из новых российских реактивных систем залпового огня (РСЗО) - «Торнадо-Г», усовершенствованной версии «Града».