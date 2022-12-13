Пушилин заявил об атаках Киева на Краснолиманском направлении

«Если мы говорим об Угледарском направлении, то противник не оставляет попыток контратаковать, но… наши подразделения отбивают атаки и продвигаются вперед. Только не так быстро, как хотелось бы», — сказал, подчеркнув, что «каждые 50-100-200 метров играют порой существенную роль при освобождении населенных пунктов».