В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 62.77EUR 66.27
Войти в почту
33 минуты назад

Пушилин заявил об атаках Киева на Краснолиманском направлении

Lenta.ruиещё 2

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил о контратаках Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Краснолиманском направлении. Его слова приводит РИА Новости.

Пушилин заявил об атаках Киева на Краснолиманском направлении
Фото: ТАССТАСС

Пушилин признал, что ситуация на данном участке остается сложной, атаки Киева не всегда позволяют российским войскам продвинуться вперед.

Пушилин назвал процент освобожденной от ВСУ территории ДНР

При этом подразделения России удерживают все позиции, отметил он.

В интервью РИА Новости Пушилин также рассказал о продвижении на Угледарском, Марьинском и других направлениях.

«Если мы говорим об Угледарском направлении, то противник не оставляет попыток контратаковать, но… наши подразделения отбивают атаки и продвигаются вперед. Только не так быстро, как хотелось бы», — сказал, подчеркнув, что «каждые 50-100-200 метров играют порой существенную роль при освобождении населенных пунктов».

Армия,СВО,Денис Пушилин,
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители