Пушилин назвал процент освобожденной от ВСУ территории ДНР

По его словам, освобождено более 50 процентов территории ДНР. При этом процент освобожденного населения гораздо больший, отметил Пушилин .

«Наши подразделения делают все возможное для того, чтобы это произошло как можно быстрее», — заверил Пушилин.

Ранее Пушилин заявил о продвижении российских сил в Донбассе. По словам Пушилина, российские войска продвигаются вперед по всей линии соприкосновения в Донбассе. Он отметил, что «на одних участках это 100-200 метров в день», а в других местах «важны и какие-то там 10-20 метров».