Рогов сообщил о взрывах в оккупированном Запорожье

Председатель движения "Мы вместе с Россией " Владимир Рогов в своем Telegram-канале сообщил о взрывах в оккупированном Запорожье .

"В областном центре, временно оккупированном режимом Зеленского, звучат взрывы. На данный момент мои земляки сообщают о как минимум трех взрывах, прозвучавших в городе", - пишет Рогов.

Ранее председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил, что вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают стягивать реактивные системы залпового огня (РСЗО) на Запорожское направление.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.