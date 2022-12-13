В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 62.77EUR 66.27
Войти в почту
1 час назад

Пентагон: США пересмотрят уровень военного присутствия на Украине

ТК «Звезда»иещё 5

Вашингтон намерен продолжить пересматривать уровень своего военного присутствия на Украине. С таким заявлением выступил высокопоставленный представитель Пентагона.

Пентагон: США пересмотрят уровень военного присутствия на Украине
Фото: WikimediaWikimedia

«Что я могу сообщить вам, так это то, что мы продолжим пересматривать уровень нашего присутствия в стране», - сказал американский чиновник на фоне публикаций о возможных планах Вашингтона нарастить численность войск на Украине.

Что намерены делать Штаты в будущем, наращивать или сокращать контингент, представитель оборонного ведомства не уточнил, пишет РИА Новости. Ранее телеканал NBC сообщил о планах США увеличить численность своих военных на Украине для контроля за поставляемым вооружением, включая «критически важные» образцы.

В середине апреля Москва направила ноту по поводу поставок вооружений Украине всем странам, включая Соединенные Штаты Америки. В Кремле тогда заявили, что поставки вооружений Киеву только затягивают конфликт и не способствуют возобновлению переговорного процесса.

Армия,Пентагон,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители