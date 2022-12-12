В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 62.77EUR 66.27
Войти в почту
9 минут назад

МИД Украины отказался обсуждать пакет помощи от Венгрии

Ura.Ru

МИД Украины в ответ на предложение обсудить передачу 187 миллионов евро от Будапешта на двусторонней основе заявил, что готов вести переговоры только в рамках поддержки от всего Евросоюза. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

Киев отказался от военной помощи одной из стран ЕС
Фото: The Presidential Office of Ukrain / Globallookpress.comThe Presidential Office of Ukrain / Globallookpress.com

«Мы сообщили министерству иностранных дел Украины, что с нашей стороны готовы к переговорам по двустороннему договору. Получили от министерства иностранных дел Украины ответ: „для нас первоочередна поддержка Евросоюза и вне ее рамок мы не желаем продолжать переговоры“. Что это точно означает, мы выясним у украинской стороны», — приводит слова Сийярто РИА Новости.

Ранее Будапешт выступил против инициативы Евросоюза, нацеленной на оказание помощи Украине за счет совместно собранных с другими странами — членами ЕС средств, сообщает RT. Европейские страны поддерживают Киев на фоне российской спецоперации по защите Донбасса. В 2023 году ЕС увеличит финансирование Украины на два миллиарда евро, эти деньги направят на поставки оружия. Однако Западные страны, оказывая масштабную военную помощь, сталкиваются с дефицитом собственного вооружения

Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал @uranews

Армия,Петер Сийярто,ЕС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители