Киев отказался от военной помощи одной из стран ЕС

МИД Украины в ответ на предложение обсудить передачу 187 миллионов евро от Будапешта на двусторонней основе заявил, что готов вести переговоры только в рамках поддержки от всего Евросоюза. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

Фото: The Presidential Office of Ukrain / Globallookpress.com The Presidential Office of Ukrain / Globallookpress.com

«Мы сообщили министерству иностранных дел Украины, что с нашей стороны готовы к переговорам по двустороннему договору. Получили от министерства иностранных дел Украины ответ: „для нас первоочередна поддержка Евросоюза и вне ее рамок мы не желаем продолжать переговоры“. Что это точно означает, мы выясним у украинской стороны», — приводит слова Сийярто РИА Новости.

Ранее Будапешт выступил против инициативы Евросоюза, нацеленной на оказание помощи Украине за счет совместно собранных с другими странами — членами ЕС средств, сообщает RT. Европейские страны поддерживают Киев на фоне российской спецоперации по защите Донбасса. В 2023 году ЕС увеличит финансирование Украины на два миллиарда евро, эти деньги направят на поставки оружия. Однако Западные страны, оказывая масштабную военную помощь, сталкиваются с дефицитом собственного вооружения