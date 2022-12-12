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1 час назад

Figaro: воюющий за Киев французский солдат попросился домой

Газета.Ru

Французский доброволец, воюющий на стороне Украины, попросил о репатриации, передает Le Figaro. По информации газеты, мужчина был серьезно ранен в конце ноября, он подорвался на мине.

Figaro: воюющий за Киев французский солдат попросился домой
Фото: ReutersReuters

В настоящее время он находится в военном госпитале в Киеве и, как уточняет Le Figaro, без своевременной операции ему грозит ампутация. Украина же не имеет оптимальных условий для проведения необходимой операции из-за перебоев в подаче электроэнергии, утверждает издание.

В посольстве по этому поводу молчат, и, узнав о раненом французе, его соотечественники обратились к самому президенту Франции Эммануэлю Макрону за помощью.

Так, бывший летчик французской армии Ксавье Тайтельман заявил, что в случае отсутствия помощи от французских властей сам организует репатриацию и даже готов заплатить €1800, чтобы скорая помощь доставила того до польской границы. Между тем до МИД Франции дошли сообщения о раненном на Украине соотечественнике, и в ведомстве заявили, что окажут ему помощь.

Армия,Эммануэль Макрон,
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