Figaro: воюющий за Киев французский солдат попросился домой

Французский доброволец, воюющий на стороне Украины, попросил о репатриации, передает Le Figaro. По информации газеты, мужчина был серьезно ранен в конце ноября, он подорвался на мине.

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В настоящее время он находится в военном госпитале в Киеве и, как уточняет Le Figaro, без своевременной операции ему грозит ампутация. Украина же не имеет оптимальных условий для проведения необходимой операции из-за перебоев в подаче электроэнергии, утверждает издание.

В посольстве по этому поводу молчат, и, узнав о раненом французе, его соотечественники обратились к самому президенту Франции Эммануэлю Макрону за помощью.