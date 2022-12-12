В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 62.77EUR 66.27
Войти в почту
1 час назад

NBC: Пентагон планирует отправить на Украину дополнительные войска США

Газета.Ru

Пентагон работает над активизацией усилий по отслеживанию поставляемого на Украину оружия, в том числе обсуждает вопрос об отправке на Украину «небольшого количества» дополнительных американских войск, сообщает NBC News со ссылкой на трех высокопоставленных американских чиновников.

NBC: Пентагон отправит на Украину дополнительные войска США
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В настоящее время на Украине находится «пара десятков» американских военнослужащих, в том числе «очень небольшое количество» военных США, обеспечивающих контроль за поставками оружия украинской армии, уточняет NBC. Сообщается также, что министр обороны США Ллойд Остин и другие военачальники хотят усилить этот контроль и убедиться, что на Украине есть эксперты, которые помогут своим военным использовать критически важные системы вооружений, включая системы ПВО и противодействия беспилотникам.

При этом американские военные не выезжают на передовую, но им приходится выезжать за пределы Киева, чтобы «сканировать штрих-коды на оружии и оборудовании для отслеживания поставок», подчеркивается в статье.

«Высокопоставленные официальные лица США подчеркнули, что любое новое присутствие войск будет ограниченным и скромным», — уточняют собеседники канала.

В США не исключили ввода войск на Украину

По словам чиновников, Госдеп также вводит ограничения на то, сколько государственных служащих США — гражданских и военных — могут жить и работать в других странах, и это их число на Украине низкое, говорят чиновники.

Ранее обозреватель 19FortyFive предупредил о

рисках переброски американских военнослужащих на Украину для инспекции вооружений.

Армия,Ллойд Остин,Госдеп США,Пентагон,
63
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители