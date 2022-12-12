США провели пуск полноценного прототипа гиперзвуковой ракеты

ВВС США осуществили первый успешный пуск полноценного прототипа гиперзвуковой ракеты «воздух-земля». Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Пентагона.

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Отмечается, что ракета AGM-183 ARRW стартовала с борта стратегического бомбардировщика B-52H. Во время полета над Тихим океаном у калифорнийского побережья США она достигла гиперзвуковых скоростей, в пять раз превышающих скорость звука.

В ведомстве пояснили, что это испытание стало первым пуском полноценного прототипа боеготовой ракеты. Согласно данным телеметрии, все задачи были выполнены.

Уточняется, что в ходе предыдущих запусков проверялись ТТХ разгонного блока ракеты.