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51 минуту назад

Дуда анонсировал оперативное развертывание ЗРК Patriot на границе с Украиной

Газета.Ru

Президент Польши Анджей Дуда по итогам встречи с немецким коллегой Франком-Вальтером Штайнмайером объявил, что в ближайшее время начнется работа по размещению зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) ПВО Patriot на границе с Украиной. Об этом информирует польский портал Interia.

Анонсировано развертывание ЗРК Patriot на границе с Украиной
Фото: WIipediaWIipedia

«В ближайшие дни экспертные группы <...> определят место дислокации батарей системы Patriot», — заявил он.

Глава Польши поблагодарил власти Германии за решение направить в страну немецкие ЗРК.

Дуда указал, что отправка немецких батарей Patriot была «важным жестом».

«Укрепление противовоздушной обороны Польши имеет большое значение для обеспечения нашей безопасности. Эти батареи защитят польское небо и землю», — сказал он.

1 декабря власти Германии после падения ракеты на территории Польши предложили Варшаве разместить у себя восемь пусковых установок системы противоракетной обороны Patriot.

В ноябре в населенном пункте Пшеводув, расположенном на польско-украинской границе, упала ракета, погибли два человека. Польский президент Анджей Дуда заявил, что она принадлежала украинским ПВО, а именно системе С-300. В Варшаве случившееся сочли несчастным случаем.

Армия,Франк-Вальтер Штайнмайер,Анджей Дуда,
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