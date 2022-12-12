Анонсировано развертывание ЗРК Patriot на границе с Украиной

Президент Польши Анджей Дуда по итогам встречи с немецким коллегой Франком-Вальтером Штайнмайером объявил, что в ближайшее время начнется работа по размещению зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) ПВО Patriot на границе с Украиной. Об этом информирует польский портал Interia.
«В ближайшие дни экспертные группы <...> определят место дислокации батарей системы Patriot», — заявил он.
Глава Польши поблагодарил власти Германии за решение направить в страну немецкие ЗРК.
Дуда указал, что отправка немецких батарей Patriot была «важным жестом».
«Укрепление противовоздушной обороны Польши имеет большое значение для обеспечения нашей безопасности. Эти батареи защитят польское небо и землю», — сказал он.
1 декабря власти Германии после падения ракеты на территории Польши предложили Варшаве разместить у себя восемь пусковых установок системы противоракетной обороны Patriot.
В ноябре в населенном пункте Пшеводув, расположенном на польско-украинской границе, упала ракета, погибли два человека. Польский президент Анджей Дуда заявил, что она принадлежала украинским ПВО, а именно системе С-300. В Варшаве случившееся сочли несчастным случаем.