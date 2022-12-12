Анонсировано развертывание ЗРК Patriot на границе с Украиной

Президент Польши Анджей Дуда по итогам встречи с немецким коллегой Франком-Вальтером Штайнмайером объявил, что в ближайшее время начнется работа по размещению зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) ПВО Patriot на границе с Украиной. Об этом информирует польский портал Interia.

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«В ближайшие дни экспертные группы <...> определят место дислокации батарей системы Patriot», — заявил он.

Глава Польши поблагодарил власти Германии за решение направить в страну немецкие ЗРК.

Дуда указал, что отправка немецких батарей Patriot была «важным жестом».

«Укрепление противовоздушной обороны Польши имеет большое значение для обеспечения нашей безопасности. Эти батареи защитят польское небо и землю», — сказал он.

1 декабря власти Германии после падения ракеты на территории Польши предложили Варшаве разместить у себя восемь пусковых установок системы противоракетной обороны Patriot.