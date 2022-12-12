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51 минуту назад

В Польше анонсировали скорое развертывание Patriot на границе с Украиной

News.ru

ольша и Германия в ближайшие дни начнут работу по развертыванию немецких зенитно-ракетных комплексов ПВО Patriot на границе с Украиной, заявил польский президент Анджей Дуда после встречи с коллегой из ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером, передает РИА Новости.

В Польше анонсировали скорое развертывание Patriot на границе с Украиной
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Мы говорили об этом с господином президентом. Я надеюсь, что в ближайшие дни соответствующие группы польских и немецких экспертов встретятся, определят место дислокации этих батарей системы Patriot, а далее, что эти батареи скоро появятся, чтобы физически создать защиту, — заявил он.

Армия,Франк-Вальтер Штайнмайер,Анджей Дуда,
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