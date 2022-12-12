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29 минут назад

Кадыров отреагировал на доклад о наступлении по всей линии соприкосновения

Lenta.ruиещё 6

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале отреагировал на доклад командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова, сообщившего, что Вооруженные силы (ВС) России ведут планомерное наступление по всей линии соприкосновения в зоне специальной военной операции на Украине (СВО).

Кадыров отреагировал на доклад о наступлении по всей линии соприкосновения
Фото: ТАССТАСС

Кадыров заявил, что прогнозы по проведению спецоперации «весьма и весьма благоприятные». По его словам, российские военные планомерно отодвигают линию фронта на территорию противника, выполняя при этом одну из главных задач СВО, которой является денацификация Украины.

Ранее Рамзан Кадыров сообщил, что бойцы ОМОНа «Ахмат-Крепость» и «Ахмат-Грозный» продолжают осуществлять планомерные зачистки на освобожденных территориях в Запорожской области.

Армия,Апти Алаудинов,Рамзан Кадыров,
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