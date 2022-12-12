Кадыров отреагировал на доклад о наступлении по всей линии соприкосновения

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале отреагировал на доклад командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова, сообщившего, что Вооруженные силы (ВС) России ведут планомерное наступление по всей линии соприкосновения в зоне специальной военной операции на Украине (СВО).

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Кадыров заявил, что прогнозы по проведению спецоперации «весьма и весьма благоприятные». По его словам, российские военные планомерно отодвигают линию фронта на территорию противника, выполняя при этом одну из главных задач СВО, которой является денацификация Украины.