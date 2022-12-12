Командир «Ахмата» рассказал об уничтожении 50 танков ВСУ

За три недели бойцы спецназа «Ахмата» уничтожили около 50 танков Вооруженных сил Украины (ВСУ), переброшенных на подкрепление на участке в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом сообщил RT командир «Ахмата» Апти Алаудинов.

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Он рассказал, что ВСУ перебросили очень большое количество техники и живой силы.

«Мы уничтожили в общей сложности около 50 танков и такое же количество бронетехники», — отметил Алаудинов.

По его словам, переброска украинскими войсками своей техники пошла российским военным только на пользу, поскольку таким образом получилось «уничтожить максимальное количество этого всего».

Командир «Ахмата» добавил, что российские военные в ЛНР ежедневно продвигаются вперед.