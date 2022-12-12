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50 минут назад

В Кремле ответили на вопрос об изменениях в ядерной доктрине России

ТК «Звезда»иещё 3

Речь о быстрых изменениях в ядерной доктрине РФ не идет, учитывается общая ситуация, эксперты проводят анализ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В Кремле ответили на вопрос об изменениях в ядерной доктрине
Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

«Речь идет о том, что постоянно идет мыслительный процесс, идет сопоставление доктринальных установок, на экспертном уровне это постоянно анализируется, в том числе с учетом того, как развивается общая ситуация», - сказал представитель Кремля.

Ранее президент РФ Владимир Путин отметил, что российская ядерная доктрина настроена вокруг «ответно-встречного удара». Он также объяснил, почему американский «обезоруживающий» удар по России был бы неэффективен.

Президент подчеркнул, что Россия не собирается размахивать ядерным оружием, но отметил, что можно подумать и над концепцией превентивного, обезоруживающего ядерного удара.

Армия,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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