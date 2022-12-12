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32 минуты назад

Российские войска сбили два вертолета и два истребителя ВСУ в ДНР

Lenta.ruиещё 2

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили два самолета МиГ-29 Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе города Родинское, а также возле села Павловка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом в понедельник, 12 декабря, журналистам заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Российские войска сбили два вертолета и два истребителя ВСУ в ДНР
Фото: РИА Новости РИА Новости

Кроме того, в небе над городами Курахово и Константиновка в ДНР были уничтожены два украинских вертолета Ми-8.

Конашенков добавил, что за сутки были уничтожены шесть беспилотников ВСУ в районе населенных пунктов Голиково, Площанка, Меловатка и Попасная Луганской народной республики, Терны Харьковской области и недалеко от Донецка. Также российские ПВО перехватили две баллистические ракеты «Точка-У» и два снаряда реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS возле поселка Юбилейное в Херсонской области.

По данным Минобороны, всего с начала спецоперации на Украине российские войска уничтожили 7568 единиц военной автомобильной спецтехники, 3678 орудий полевой артиллерии и минометов, 928 боевых машин РСЗО, 7076 бронемашин, 396 зенитных ракетных комплексов, 2653 беспилотника, 343 самолета и 183 вертолета ВСУ.

Ранее ведомство показало работу расчета оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер». На записи видно запуск крылатой ракеты по объекту противника. В ведомстве рассказали, что с момента получения задачи до пуска проходит всего несколько минут.

Армия,СВО,Игорь Конашенков,Минобороны России,
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