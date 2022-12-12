Спецоперация на Украине 12 декабря: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля. Самые свежие новости об СВО на сегодня 12 декабря 2022 - в материале «Рамблера».

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Исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин рекомендовал всем организациям, компаниям и индивидуальным предпринимателям региона срочно перевести сотрудников на удаленную работу. Об этом сообщается в его Telegram-канале.

Пушилин заявил, что такая мера необходима из-за участившихся обстрелов ВСУ. Дистанционный режим работы будет действовать в регионе до особого распоряжения. Глава ДНР подчеркнул, что ВСУ активно обстреливают центр Донецка, чтобы создать панику, пытаясь сломить дух местных жителей. «Все эти восемь лет нам было непросто, мягко сказано, сейчас же противник с нескольких направлений ведет веерные обстрелы по центральной части Донецка, это жилые дома, больницы, детский сад, храм. К сожалению большому, есть и погибшие, и раненые», - рассказал Пушилин.

В Минобороны РФ показали кадры ударов ракетных комплексов «Искандер» по объектам украинской военной инфраструктуры. Видео опубликовано в Telegram-канале ведомства.

На записи видно, как расчет «Искандера» убирает маскировочную сеть с пусковой установки. Установка отправляется на позицию, с которой будет наноситься удар, с помощью пневмодомкратов «Искандер» выравнивают, он приводит в стартовое положение крылатую ракету и наносит удар. В Минобороны отметили, что ракетчики Западного военного округа «начинают свой день с уничтожения очередного объекта противника». Военные рассказали, что от получения задачи до пуска проходит несколько минут, а летит крылатая ракета на предельно малой высоте, огибая рельеф местности.

Исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин рассказал, что российские войска сейчас продвигаются вдоль всей линии соприкосновения. Об этом он заявил в видеообращении к жителям региона.

По словам Пушилина, на одних участках речь идет о продвижении в 100 - 200 метров в день, «а где-то важны и 10 - 20 метров», если они улучшают позиции подразделений. Он отдельно отметил работу сотой бригады, третьей бригады, 11 полка и батальона «Сомали» и подразделений ЧВК Вагнера, которые ведут артиллерийскую подготовку в окрестностях Артемовска, чтобы создать условия для освобождения города с наименьшими потерями и разрушениями.

Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что украинские войска перебросили дополнительные силы в село Стельмаховка, расположенное под городом Сватово. Об этом сообщает ТАСС.