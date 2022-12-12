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30 минут назад

Минобороны РФ рассказало о новом высокоточном снаряде, который гарантированно поражает цель

Газета.Ru

Минобороны России в своем Telegram-канале показало карточки с подробной информацией о новых высокоточных корректируемых артиллерийских снарядах «Краснополь», которые применяются в ходе специальной военной операции.

Минобороны России рассказало о новом высокоточном снаряде
Фото: US Army/techinsider.ruUS Army/techinsider.ru

По данным российского военного ведомства, в ходе СВО с помощью «Краснополей» успешно ликвидируются объекты противника, в том числе небольшого размера.

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При этом стрелять новым снарядом можно из разных пушек и артиллерийских установок, включая Д-20, САУ «Акация», «Мста-С», Мста-Б», «Коалиция-СВ».

«Краснополем» можно стрелять на дальность 20-25 км. Масса снаряда 54 кг, масса боевой части 11 кг. Он поражает цель, корректируя траекторию во время пикирования. При этом пристреливать орудия не нужно - поражение происходит с первого раза, отмечают в Минобороны.

Ранее военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок изучил характеристики корректируемого боеприпаса Excalibur, который разрабатывался компаниями Raytheon Missile Systems и BAE Systems Bofors, и сравнил его с российским снарядом «Краснополь» и миной «Смельчак».

По его словам, постановка организованных помех GPS затруднит наведение Excalibur, который наводится по спутнику, тогда как в «Краснополе» и «Смельчаке» используется полуактивная лазерная система наведения. Кроме того, российские управляемые снаряды примерно в 20 раз дешевле западных.

Армия,Михаил Ходаренок,Минобороны России,
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