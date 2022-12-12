Минобороны России рассказало о новом высокоточном снаряде

Минобороны России в своем Telegram-канале показало карточки с подробной информацией о новых высокоточных корректируемых артиллерийских снарядах «Краснополь», которые применяются в ходе специальной военной операции.

Фото: US Army/techinsider.ru US Army/techinsider.ru

По данным российского военного ведомства, в ходе СВО с помощью «Краснополей» успешно ликвидируются объекты противника, в том числе небольшого размера.

При этом стрелять новым снарядом можно из разных пушек и артиллерийских установок, включая Д-20, САУ «Акация», «Мста-С», Мста-Б», «Коалиция-СВ».

«Краснополем» можно стрелять на дальность 20-25 км. Масса снаряда 54 кг, масса боевой части 11 кг. Он поражает цель, корректируя траекторию во время пикирования. При этом пристреливать орудия не нужно - поражение происходит с первого раза, отмечают в Минобороны.

Ранее военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок изучил характеристики корректируемого боеприпаса Excalibur, который разрабатывался компаниями Raytheon Missile Systems и BAE Systems Bofors, и сравнил его с российским снарядом «Краснополь» и миной «Смельчак».