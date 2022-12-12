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12 декабря

ВМС Новой Зеландии получили первый военный самолет P-8A Poseidon

ТАСС

Военно-морские силы (ВМС) Новой Зеландии получили от компании Boeing первый патрульный противолодочный самолет P-8A Poseidon. Об этом сообщается в опубликованном в понедельник заявлении Минобороны страны.

ВМС Новой Зеландии получили первый военный самолет P-8A Poseidon
Фото: ВикипедияВикипедия

Как отмечает ведомство, четыре патрульных самолета P-8A Poseidon были закуплены правительством Новой Зеландии в июле 2018 года "для замены шести устаревших P-3K2 Orion, которые ВМС страны эксплуатируют с 1960-х годов". "Первый Poseidon будет дислоцироваться на базе ВМС Охакеа [расположена на западном побережье Северного острова, в 150 км к северу от Веллингтона], куда прибудет в понедельник с Фиджи, преодолев за свой первый полет более 11 тыс. км", - указано в сообщении Минобороны.

Как ожидается, остальные три самолета будут доставлены в Новую Зеландию в течение 2023 года. Новые воздушные суда планируется использовать для патрулирования в Тихом океане, а также для "доставки гуманитарных грузов в случае стихийных бедствий".

P-8A Poseidon - патрульный противолодочный самолет нового поколения, созданный на базе пассажирского лайнера Boeing 737-800. Оснащен бортовой радиолокационной станцией и системой радиотехнической разведки, может нести до 9 тонн вооружений, включая гидроакустические буи, предназначенные для обнаружения субмарин на больших глубинах, многоцелевой поисковый радиолокатор, свободнопадающие и глубинные бомбы, а также торпеды.

Армия,Boeing,
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