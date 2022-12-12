В ЛНР прибыли врачи из западных регионов Украины

Врачи из западных регионов Украины приехали для работы в зону проведения специальной военной операции к подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые несут большие потери среди личного состава. Об этом ТАСС в понедельник сообщил офицер Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко со ссылкой на данные разведки ЛНР.
"В районы населенных пунктов Константиновка, Часов Яр и Артемовск (украинское название - Бахмут) отмечено прибытие большого количество врачей из западной Украины. Данная переброска медиков в зону боевых действий является вынужденной мерой из-за огромных потерь, которые несут Вооруженные формирования Украины в Донбассе", - сказал он.
В пятницу Марочко сообщал, что иностранные наемники отказываются ехать воевать в район Артемовска, где ВСУ ежедневно терпят огромные потери, однако Киев заманивает их туда обманом.