В ЛНР прибыли врачи из западных регионов Украины

Врачи из западных регионов Украины приехали для работы в зону проведения специальной военной операции к подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые несут большие потери среди личного состава. Об этом ТАСС в понедельник сообщил офицер Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко со ссылкой на данные разведки ЛНР.