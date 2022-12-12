Киев не смог доказать применение иранских дронов Россией

На встрече экспертов Киев не смог предоставить Тегерану документацию, подтверждающую использование Россией иранских дронов в ходе спецоперации. Об этом заявил глава Минобороны Ирана Мохаммад Реза Аштиани.
«Украинская сторона не предоставила на технической встрече никаких документов по использованию Россией иранских беспилотников в войне с этой страной», — заявил министр, слова которого приводит РИА Новости.
Он также отметил, что Россия и Иран сотрудничают друг с другом, однако взаимодействие между странами по вопросу поставок беспилотников не подтверждено.
Ранее власти США обвинили Иран в поставках беспилотных летательных аппаратов в Россию. В Кремле сотрудничество с Ираном по поставкам беспилотников опровергли, выдвинув встречное обвинение Западу в «постыдных» сделках с Украиной. Кроме того, Иран ввел санкции против ряда организаций и лиц Евросоюза, сообщили RT.