Киев не смог доказать применение иранских дронов Россией

На встрече экспертов Киев не смог предоставить Тегерану документацию, подтверждающую использование Россией иранских дронов в ходе спецоперации. Об этом заявил глава Минобороны Ирана Мохаммад Реза Аштиани.

«Украинская сторона не предоставила на технической встрече никаких документов по использованию Россией иранских беспилотников в войне с этой страной», — заявил министр, слова которого приводит РИА Новости.

Он также отметил, что Россия и Иран сотрудничают друг с другом, однако взаимодействие между странами по вопросу поставок беспилотников не подтверждено.