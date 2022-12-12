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9 минут назад

Киев не смог доказать применение иранских дронов Россией

Ura.Ruиещё 4

На встрече экспертов Киев не смог предоставить Тегерану документацию, подтверждающую использование Россией иранских дронов в ходе спецоперации. Об этом заявил глава Минобороны Ирана Мохаммад Реза Аштиани.

Киев не смог доказать применение иранских дронов Россией
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

«Украинская сторона не предоставила на технической встрече никаких документов по использованию Россией иранских беспилотников в войне с этой страной», — заявил министр, слова которого приводит РИА Новости.

Он также отметил, что Россия и Иран сотрудничают друг с другом, однако взаимодействие между странами по вопросу поставок беспилотников не подтверждено.

Ранее власти США обвинили Иран в поставках беспилотных летательных аппаратов в Россию. В Кремле сотрудничество с Ираном по поставкам беспилотников опровергли, выдвинув встречное обвинение Западу в «постыдных» сделках с Украиной. Кроме того, Иран ввел санкции против ряда организаций и лиц Евросоюза, сообщили RT.

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