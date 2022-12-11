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39 минут назад

Кулеба сообщил об отсутствии у Берлина планов передавать Украине танки

Деловая газета "Взгляд"

Германия не принимала решения о передаче Украине танков и не давала таких обещаний, сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Кулеба заявил о результатах переговоров с Германией о поставке танков
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Кулеба сообщил, что очередной пакет военной помощи от Германии, насколько ему известно, не включает танки. Как заверил министр, Украина продолжает «работать над этим», передает ТАСС со ссылкой на ARD.

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Напомним, посол Украины в Германии Алексей Макеев сообщал, что Берлин согласился предоставить Киеву дополнительную военную помощь. Отметим, что украинская сторона давно пытается добиться от Германии поставок танков Leopard 2.

Армия,Дмитрий Кулеба,Алексей Макеев,
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