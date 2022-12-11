Кулеба заявил о результатах переговоров с Германией о поставке танков

Германия не принимала решения о передаче Украине танков и не давала таких обещаний, сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
Кулеба сообщил, что очередной пакет военной помощи от Германии, насколько ему известно, не включает танки. Как заверил министр, Украина продолжает «работать над этим», передает ТАСС со ссылкой на ARD.
Напомним, посол Украины в Германии Алексей Макеев сообщал, что Берлин согласился предоставить Киеву дополнительную военную помощь. Отметим, что украинская сторона давно пытается добиться от Германии поставок танков Leopard 2.