Кулеба заявил о результатах переговоров с Германией о поставке танков

Германия не принимала решения о передаче Украине танков и не давала таких обещаний, сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Кулеба сообщил, что очередной пакет военной помощи от Германии, насколько ему известно, не включает танки. Как заверил министр, Украина продолжает «работать над этим», передает ТАСС со ссылкой на ARD.