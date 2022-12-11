В США заявили о высокой цене поддержки Украины

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на публикацию обозревателя The Wall Street Journal Дэниела Майклса, цена поддержки Киева будет расти для Вашингтона ускоренными темпами, потому что Украина требует все более дорогих и высокотехнологичных вооружений.

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Автор пишет, что уже сейчас США предоставили Киеву военной помощи на беспрецедентные 32 миллиарда долларов, но пока никакого желаемого эффекта Вашингтон не получил, а темы военной помощи Украине все чаще становится предметом общественного обсуждения в США и на Западе.

И уже не так очевидно есть ли у западных стран возможность и далее интенсивно помогать Украине. Например, глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что военные запасы стран ЕС после передачи вооружений Киеву изрядно истощились.