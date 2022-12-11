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49 минут назад

The Wall Street Journal полагает, что цена дальнейшей военной поддержки Киева для США будет расти

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Как сообщает РИА Новости со ссылкой на публикацию обозревателя The Wall Street Journal Дэниела Майклса, цена поддержки Киева будет расти для Вашингтона ускоренными темпами, потому что Украина требует все более дорогих и высокотехнологичных вооружений.

В США заявили о высокой цене поддержки Украины
Фото: fbm.rufbm.ru

Автор пишет, что уже сейчас США предоставили Киеву военной помощи на беспрецедентные 32 миллиарда долларов, но пока никакого желаемого эффекта Вашингтон не получил, а темы военной помощи Украине все чаще становится предметом общественного обсуждения в США и на Западе.

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И уже не так очевидно есть ли у западных стран возможность и далее интенсивно помогать Украине. Например, глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что военные запасы стран ЕС после передачи вооружений Киеву изрядно истощились.

При этом даже в Белом доме отметили, что нет никаких признаков того, что Москва намерена завершать СВО на Украине.

Армия,В мире,Жозеп Боррель,ЕС,
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