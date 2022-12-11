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14 минут назад

Белый дом заявил о намерении России продолжить спецоперацию на Украине

Lenta.ru

Белый дом считает, что российские власти намерены продолжить спецоперацию на Украине. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби в интервью телеканалу ABC.

Белый дом заявил о намерении России продолжить СВО на Украине
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отвечая на вопрос о возможных планах президента России Владимира Путина, он предположил, что российский лидер намерен продолжить военные действия против Украины. Однако более точную оценку планам Путина Кирби дать не смог.

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В этой же беседе Кирби заявил, что эскалация конфликта на Украине не входит в интересы США. По его словам, с самого начала Вашингтон говорил о мониторинге ситуации и учитывал риски эскалации военных действий.

Армия,В мире,Джон Кирби,Владимир Путин,
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