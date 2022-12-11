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15 минут назад

В США рассказали об уязвимости перед РФ, "меняющей расклад" на Украине

Илья Родин

Уязвимость США и НАТО в Сувалкском коридоре мешает Штатам нарастить поставки оружия ВСУ, рассказал обозреватель Джек Дойч в статье для Foreign Policy.

В США рассказали об уязвимости перед РФ, "меняющей расклад" на Украине
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что Сувалкский коридор, расположенный на границе Польши с Литвой, считается наиболее уязвимым участком внешней границы Североатлантического альянса.

Он позволяет России в кратчайшие сроки наладить сухопутную связь с Калининградской областью, а также блокировать крупную группировку НАТО, дислоцированную в странах Балтии.

Эксперт заявил, что Пентагон находится под постоянным давлением Конгресса США, который требует передать украинским бойцам вооружения и военную технику, предназначенные на случай гипотетического столкновения альянса с Россией.

Военные ответили парламентариям, уточнил обозреватель, что в случае столкновения НАТО с Москвой, бои придется вести в малонаселенном Сувалкском коридоре. Следовательно, блок не может направить Киеву весь имеющийся арсенал.

Таким образом, резюмировал автор, требования к запасам являются причиной замедления темпов американской военной помощи Украине в последние месяцы.

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