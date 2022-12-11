В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+9° в 
USD 62.38EUR 65.84
Войти в почту
16 минут назад

Бойцы ЗВО рассказали о страхе ВСУ перед российскими «Терминаторами»

Lenta.ru

Российские военнослужащие рассказали РИА Новости, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) боятся уникальных боевых машин поддержки танков (БМПТ) «Терминатор» и охотятся за ними.

Бойцы ЗВО рассказали о страхе ВСУ перед российскими «Терминаторами»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам командира экипажа машины 3-го армейского корпуса Западного военного округа (ЗВО) Вооруженных сил (ВС) России, машина имеет четыре противотанковые управляемые ракеты, две пушки калибра 30 миллиметров, два гранатомета и пулемет.

«Танки выходят первой линией, мы выходим за танками. Танки работают по целям по своим, и у нас прицелы хорошие стоят оптические. Если противник начинает вести огонь, то мы подавляем противника, также поддерживаем пехоту», — рассказал он.

По словам военных, которые служат на «Терминаторах», украинские силовики боятся машин, а также стремятся заполучить их. Кроме того, назначили вознаграждение для тех, кто ее «затрофеит».

БМПТ «Терминатор» приняли на вооружение в России в 2018 году.

Армия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители