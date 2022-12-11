В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 62.38EUR 65.84
Войти в почту
20 минут назад

Пентагон заявил о сложностях учета оружейных запасов

Мир новостей

Заместитель помощника главы Пентагона Кимберли Джексон во время онлайн-выступления в Центре новой американской безопасности сообщила, что военная помощь Украине усложнила мониторинг оружейных запасов США.

Пентагон заявил о сложностях учета оружейных запасов
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По словам представительницы Пентагона, учет имеющихся у Америки запасов оружия в настоящее время – «ответственный и напряженный процесс». Джексон также добавила, что ни один из сотрудников Министерства обороны не сможет «переоценить, настолько это действительно тяжело».

Также о возникающих сейчас трудностях у производителей вооружений сообщила вице-президент американской оборонной корпорации Lockheed Martin Кэти Уилбаргер. Она пояснила, что сложности вызваны из-за того, что в настоящее время нет понимания стабильного спроса на продукцию.

Армия,Пентагон,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители