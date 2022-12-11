Пентагон заявил о сложностях учета оружейных запасов

Заместитель помощника главы Пентагона Кимберли Джексон во время онлайн-выступления в Центре новой американской безопасности сообщила, что военная помощь Украине усложнила мониторинг оружейных запасов США.
По словам представительницы Пентагона, учет имеющихся у Америки запасов оружия в настоящее время – «ответственный и напряженный процесс». Джексон также добавила, что ни один из сотрудников Министерства обороны не сможет «переоценить, настолько это действительно тяжело».
Также о возникающих сейчас трудностях у производителей вооружений сообщила вице-президент американской оборонной корпорации Lockheed Martin Кэти Уилбаргер. Она пояснила, что сложности вызваны из-за того, что в настоящее время нет понимания стабильного спроса на продукцию.