Пентагон заявил о сложностях учета оружейных запасов

Заместитель помощника главы Пентагона Кимберли Джексон во время онлайн-выступления в Центре новой американской безопасности сообщила, что военная помощь Украине усложнила мониторинг оружейных запасов США.

По словам представительницы Пентагона, учет имеющихся у Америки запасов оружия в настоящее время – «ответственный и напряженный процесс». Джексон также добавила, что ни один из сотрудников Министерства обороны не сможет «переоценить, настолько это действительно тяжело».