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1 час назад

Пушилин заявил, что союзные войска продвигаются по всей линии соприкосновения

Газета.Ruиещё 3

Врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин опубликовал в Telegram-канале видеообращение, в котором рассказал о военной обстановке. "По всей линии соприкосновения мы видим продвижение наших подразделений вперед", - заявил Пушилин.

Пушилин заявил, что союзные войска продвигаются по всей линии соприкосновения
Фото: Пресс-служба Дениса ПушилинаПресс-служба Дениса Пушилина

Накануне командир батальона "Восток" Донецкой народной республики (ДНР) Александр Ходаковский сообщил, что Вооруженные силы России перешли в наступление у Великой Новоселки. 8 декабря командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов исключил влияние погоды на наступление России в ходе специальной операции на Украине. Алаудинов добавил, что к настоящему времени "фронт стабилизировался", Российская армия продолжает наступление.

Военный подчеркнул, что отсутствует необходимость в дополнительной мобилизации, Вооруженные силы России достаточно хорошо подготовлены по всей линии фронта. 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Армия,Александр Ходаковский,Денис Пушилин,Владимир Путин,
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