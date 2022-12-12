Пушилин заявил, что союзные войска продвигаются по всей линии соприкосновения

Врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин опубликовал в Telegram-канале видеообращение, в котором рассказал о военной обстановке. "По всей линии соприкосновения мы видим продвижение наших подразделений вперед", - заявил Пушилин.

Фото: Пресс-служба Дениса Пушилина Пресс-служба Дениса Пушилина

Накануне командир батальона "Восток" Донецкой народной республики (ДНР) Александр Ходаковский сообщил, что Вооруженные силы России перешли в наступление у Великой Новоселки. 8 декабря командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов исключил влияние погоды на наступление России в ходе специальной операции на Украине. Алаудинов добавил, что к настоящему времени "фронт стабилизировался", Российская армия продолжает наступление.