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14 минут назад

Комбат ДНР сообщил о наступлении у Великой Новоселковки

Lenta.ru

Вооруженные силы (ВС) России перешли в наступление у Великой Новоселковки, сообщил командир батальона «Восток» Донецкой народной республики (ДНР) Александр Ходаковский в своем Telegram-канале.

В ДНР сообщили о наступлении у Великой Новоселковки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам военного, украинские войска не могли удержать передовые позиции и отошли на вторую линию «одновременно с подтягиванием резерва».

Российские военные сорвали атаку ВСУ на южно-донецком направлении

«Пока ситуация плавающая, но скорое наступление темноты вынудит снизить активность», — написал Ходаковский.

Ранее о том, что российские войска продолжают вести наступление на донецком направлении, сообщили в Минобороны России. За сутки были уничтожены до 40 военнослужащих Вооруженных сил Украины, а также две боевые бронированные машины и три пикапа.

Армия,Александр Ходаковский,Минобороны России,
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