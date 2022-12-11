В ДНР сообщили о наступлении у Великой Новоселковки

По словам военного, украинские войска не могли удержать передовые позиции и отошли на вторую линию «одновременно с подтягиванием резерва».

Ранее о том, что российские войска продолжают вести наступление на донецком направлении, сообщили в Минобороны России. За сутки были уничтожены до 40 военнослужащих Вооруженных сил Украины, а также две боевые бронированные машины и три пикапа.