Американский самолет-невидимка получил повреждения

Стратегический бомбардировщик - невидимка B-2 Spirit получил повреждения в результате пожара на авиабазе Уайтмэн в штате Миссури. Об этом сообщает издание Task & Purpose.

Фото: WIkipedia WIkipedia

Бомбардировщик B-2 Spirit 509-го авиаполка был вынужден совершить аварийную посадку на базе ВВС Уайтмен. Экипаж столкнулся с неисправностью в полёте, и совершил аварийную посадку, после чего начался пожар.

На фото с места происшествия видно, что бомбардировщик находится на взлетно-посадочной полосе, одно крыло обуглено после пожара.

База ВВС Уайтмен подтвердила инцидент и сообщила, что травм персонала, связанных с приземлением или пожаром, не было.

«Сегодня во время плановых операций у самолета B-2 Spirit ВВС США возникла неисправность в полете, и он получил повреждения на взлетно-посадочной полосе на базе ВВС Уайтмен после успешной аварийной посадки», — говорится в заявлении.

Характер повреждений B-2 Spirit пока не разглашается.

На базе ВВС Уайтмен в Миссури находятся 20 самолетов B-2 Spirit.