Войска РФ поразили цели в 177 районах Украины

Вооруженные Силы России оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесли поражение 86-ти артиллерийским подразделениям на огневых позициях, а также живой силе и военной технике в 177-ми районах Украины. Об этом сообщило министерство обороны РФ.
«В ходе контрбатарейной борьбы поражены две артиллерийские батареи 101-й бригады территориальной обороны и 95-й десантно-штурмовой бригады украинской армии в районах населенных пунктов Северск и Красный Лиман», — указано на сайте Минобороны РФ.
Кроме того, в районе Красного Лимана Донецкой Народной Республики (ДНР) был поражен батальон реактивных систем залпового огня «Град».
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию с целью защиты мирного населения Донбасса. По словам президента РФ Владимира Путина, задачами являются демилитаризация и денацификация Украины. РФ и Киев предпринимали попытки провести переговоры, но у сторон не получилось договориться. Россия все еще открыта к дипломатии, в отличие от украинской стороны, уточнили в Кремле. Также примерные сроки окончания спецоперации называл и генерал армии РФ Владимир Болдырев. По его словам, спецоперация будет длиться в течение полугода.