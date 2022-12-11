Войска РФ поразили цели в 177 районах Украины

Вооруженные Силы России оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесли поражение 86-ти артиллерийским подразделениям на огневых позициях, а также живой силе и военной технике в 177-ми районах Украины . Об этом сообщило министерство обороны РФ .

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию с целью защиты мирного населения Донбасса. По словам президента РФ Владимира Путина, задачами являются демилитаризация и денацификация Украины. РФ и Киев предпринимали попытки провести переговоры, но у сторон не получилось договориться. Россия все еще открыта к дипломатии, в отличие от украинской стороны, уточнили в Кремле. Также примерные сроки окончания спецоперации называл и генерал армии РФ Владимир Болдырев. По его словам, спецоперация будет длиться в течение полугода.