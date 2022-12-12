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13 минут назад

Минобороны отчиталось о продолжении наступления на донецком направлении

Lenta.ruиещё 2

Вооруженные силы (ВС) России продолжили наступательные действия на донецком направлении. Об этом в понедельник, 12 декабря, журналистам сообщили в Минобороны России.

В оборонном ведомстве уточнили, что российским войскам удалось пресечь попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать в направлении населенного пункта Пески, который находится в Донецкой народной республике (ДНР).

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«Потери украинской стороны составили до 30-ти украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и три пикапа», — добавили в министерстве.

Ранее командир батальона «Восток» Донецкой народной республики (ДНР) Александр Ходаковский заявил, что ВС России перешли в наступление у Великой Новоселки. По его словам, ВСУ не могли удержать передовые позиции и отошли на вторую линию.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.

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