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9 минут назад

Минобороны России: ВС ликвидировали в районе Краматорска ЗРК "Бук-М1"

Газета.Ru

Вооруженным силам (ВС) России в ДНР удалось ликвидировать пусковую установку зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Бук-М1», принадлежащего украинским военным. Об этом заявил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

ВС РФ ликвидировали в районе Краматорска ЗРК "Бук-М1"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В районе населенного пункта Краматорск Донецкой народной республики вскрыта позиция и уничтожена пусковая установка украинского зенитного ракетного комплекса «Бук-М1», — уточнил Конашенков.

Другие подробности в связи с ликвидацией установки Вооруженных сил Украины пока не приводятся.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее Минобороны РФ заявило о нанесении поражения ВСУ на Южно-Донецком направлении.

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