ВСУ потеряли более 10 тысяч бойцов из-за призывов президента Украины Владимира Зеленского не сдавать Артемовск. Об этом написали в The Daily Telegraph.

Уточняется, что ежедневные потери украинцев составляют от 200 военнослужащих. Причиной тому является тот факт, что командование нередко бросает свои подразделения.

Ранее Зеленский заявил, что Артемовск и Солдедар являются самыми болезненными участками для сил Украины. Также офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил о том, что на артемовское направление ежедневно пребывает от 360 до 500 украинских бойцов, что говорит о колоссальных потерях для ВСУ.