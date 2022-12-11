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11 минут назад

"Укроборонпром" сообщил о создании дрона-камикадзе "с возможностью возвращения"

Газета.Ru

Представитель оборонно-промышленного концерна «Укроборонпром» Олег Болдырев рассказал о создании национального беспилотника-камикадзе «с возможностью возвращения». Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

Украина создала дрон-камикадзе "с возможностью возвращения"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Говоря об ударном беспилотнике, подразумевается вариант камикадзе. <...> У нас будут камикадзе с возможностью возвращения», — объяснил он.

Болдырев добавил, что дальность полета новых беспилотников составляет 1000 км, а вес боевой части — 75 кг.

По его словам, «возможность возвращения» подразумевает способность БПЛА атаковать цели противника несколько раз. Как уточняет издание, название «камикадзе» обозначает, что дрон может использоваться только один раз при нанесении удара всей массой по заданной цели.

В «Укроборонпроме» рассказали, что данная модель беспилотников частично состоит из деталей зарубежного производства, но разработка программного обеспечения, средства коммуникации с наземными станциями, сборка и техническое обслуживание дронов осуществляется украинскими специалистами.

В октябре «Укроборонпром» анонсировал создание национального беспилотника. В начале декабря его уже испытали.

Армия,Укроборонпром,
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