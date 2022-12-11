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41 минуту назад

Вероятность вооруженного конфликта в Косово оценили

Илья Родин

Ситуация в Косово и Метохии в ближнесрочной перспективе может перерасти в вооруженный конфликт, заявила руководитель Центра по изучению современного Балканского кризиса ИС РАН Елена Гуськова. Об этом пишет РИА «Новости».

Вероятность вооруженного конфликта в Косово оценили
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что накануне президент Сербии Александр Вучич рассказал о направлении запроса командованию миссии НАТО KFOR о распределении контингента сербской полиции и армии в регионе.

Гуськова уточнила, что статус сербов в Косово и Метохии не урегулирован законодательно, а власти Сербии не могут зайти на эти земли без разрешения Приштины.

Уточняется, что теоретически, согласно резолюции 1244 СБ ООН сербская полиция может войти в регион, но этот документ фактически не имеет силы. Кроме того, Белград многие годы шел на уступки в надежде на мирное разрешение конфликта.

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По мнению эксперта, албанцы, в свою очередь, намерены сделать все для полной ассимиляции сербов, либо их вытеснения.

Она подчеркнула, что Вучичу следовало давно сделать заявление по этому вопросу, сообщить о том, что сербская полиция по закону имеет право войти в Косово.

В итоге, констатировала Гуськова, сербское руководство оказалось в очень тяжелом положении. Ему остается только одно - признать независимость Косово и Метохии. Но этого Белград сделать не может. Соответственно, ситуация будет накаляться, дело может дойти до вооруженного противостояния.

Эксперт резюмировала, что вопрос Косово должны решать Евросоюз и ООН. Этим структурам следует не допустить серьезной эскалации конфликта, добиться от властей непризнанной республики уступок сербскому населению на севере региона.

Армия,Александр Вучич,Елена Гуськова,НАТО,Совбез ООН,ООН,ЕС,
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