Вероятность вооруженного конфликта в Косово оценили

Ситуация в Косово и Метохии в ближнесрочной перспективе может перерасти в вооруженный конфликт, заявила руководитель Центра по изучению современного Балканского кризиса ИС РАН Елена Гуськова. Об этом пишет РИА «Новости».

Отмечается, что накануне президент Сербии Александр Вучич рассказал о направлении запроса командованию миссии НАТО KFOR о распределении контингента сербской полиции и армии в регионе.

Гуськова уточнила, что статус сербов в Косово и Метохии не урегулирован законодательно, а власти Сербии не могут зайти на эти земли без разрешения Приштины.

Уточняется, что теоретически, согласно резолюции 1244 СБ ООН сербская полиция может войти в регион, но этот документ фактически не имеет силы. Кроме того, Белград многие годы шел на уступки в надежде на мирное разрешение конфликта.

По мнению эксперта, албанцы, в свою очередь, намерены сделать все для полной ассимиляции сербов, либо их вытеснения.

Она подчеркнула, что Вучичу следовало давно сделать заявление по этому вопросу, сообщить о том, что сербская полиция по закону имеет право войти в Косово.

В итоге, констатировала Гуськова, сербское руководство оказалось в очень тяжелом положении. Ему остается только одно - признать независимость Косово и Метохии. Но этого Белград сделать не может. Соответственно, ситуация будет накаляться, дело может дойти до вооруженного противостояния.