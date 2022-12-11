Су-35 назвали бесценным активом

Американский военный журнал Military Watch Magazine назвал российский истребитель Су-35 бесценным активом. Эксперты издания утверждают, что Иран изучает возможность купить данные самолеты у России и укрепить свою обороноспособность. Однако официальных подтверждений такой сделки нет.

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«Иран намерен приобрести около трети всех когда-либо произведенных Су-35с, после того, как давление Запада сорвало контракты с Египтом и Индонезией и удержало несколько других заинтересованных сторон от покупки данных самолетов», - пишет издание.

Отмечается, что Су-35 совершил гораздо больше сражений с вражескими истребителями, чем любой другой истребитель после холодной войны. Он способен конкурировать с лучшими существующими западными образцами, такими как F-35A и F-15SA. Российский истребитель оснащен новой цифровой управляющей системой. Он развивает скорость до 2500 км/час и несет 8 тонн боевой нагрузки. Обзорно-локационная система ОЛС-35 Су-35 разработана для поиска стелс-истребителей.

При этом Россия сейчас вкладывает больше средств в более амбициозную программу Су-57, которая включает ряд функций истребителей шестого поколения.

«Поскольку противники Ирана продолжают тренироваться и готовиться к возможным операциям по нанесению ударов по его ядерным объектам с помощью истребителей пятого поколения, Су-35 станет бесценным активом, который может относительно быстро поступить на вооружение», - заключает Military Watch Magazine.