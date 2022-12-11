Германия пообещала передать Украине новую партию оружия и боеприпасов. Об этом сообщает немецкое издание Welt am Sonntag со ссылкой на украинского посла в ФРГ Алексея Макеева.

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«Нам в прямых переговорах пообещали больше оружия и боеприпасов. Что именно — мы объявим вместе в свое время», — уточнил он.

Также Макеев отметил, что на фронте не хватает самоходных гаубиц, зенитных самоходок Gepard, систем противовоздушная обороны (ПВО) и боеприпасов.

Кроме того, Украина просит поставить ей танки Leopard и боевые машины пехоты Marder, Киев сейчас ведет переговоры с Берлином по этому вопросу.