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17 минут назад

Германия пообещала передать Украине новую партию оружия

Lenta.ruиещё 1

Германия пообещала передать Украине новую партию оружия и боеприпасов. Об этом сообщает немецкое издание Welt am Sonntag со ссылкой на украинского посла в ФРГ Алексея Макеева.

Германия пообещала передать Украине новую партию оружия
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Нам в прямых переговорах пообещали больше оружия и боеприпасов. Что именно — мы объявим вместе в свое время», — уточнил он.

Также Макеев отметил, что на фронте не хватает самоходных гаубиц, зенитных самоходок Gepard, систем противовоздушная обороны (ПВО) и боеприпасов.

Кроме того, Украина просит поставить ей танки Leopard и боевые машины пехоты Marder, Киев сейчас ведет переговоры с Берлином по этому вопросу.

7 декабря сообщалось, что Украина получила от Германии 14 самоходных гаубиц.

Армия,Алексей Макеев,
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