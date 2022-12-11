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40 минут назад

Мобилизованные рассказали о столкновении с иностранными наемниками

Деловая газета "Взгляд"

Призванные в рамках частичной мобилизации рассказали, как при выполнении боевых задач на Сватовском участке фронта в Донбассе столкнулись с иностранными наемниками.

Мобилизованные рассказали о столкновении с иностранными наемниками
Фото: ТАССТАСС

Один из бойцов, ставший очевидцем события, рассказал РИА «Новости», что они сидели в окопах, занимали оборону, когда заметили тени.

Тогда российские военнослужащие стали требовать пароль у двигавшейся в посадке группы, чтобы распознать, какое это подразделение.

«В ответ нам крикнули: «Русские, сдавайся!» Мы открыли по ним огонь», – рассказал боец.

По словам военнослужащего, бойцы, призывавшие их сдаться, говорили, предположительно, с польским или словацким акцентом.

Стало известно о нахождении бойцов ЧВК «Вагнер» в гостинице ЛНР во время удара

В ответ, сказал боец, «послали их». «Русские не сдаются», – сказал он.

Ранее в МИД России сообщали, что число западных инструкторов и наемников на Украине растет.

Армия,МИД России,
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