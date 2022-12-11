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10 минут назад

На Тайване заметили приближение шести военных самолетов Китая

News.ru

С 10 на 11 декабря к территории Тайваня приблизились 13 китайских военных самолетов и 4 корабля, сообщает Министерство обороны республики. По данным ведомства, шесть судов Национально-освободительной армии Китая (НОАК) пересекли срединную линию Тайваньского пролива и оказались в зоне видимости ПВО на юго-западе полуострова. Тайбэй предпринял ряд предупреждающих шагов, включая приказ о вылете воздушного патруля.

На Тайване заметили приближение шести военных самолетов Китая
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

13 самолетов НОАК и 4 корабля НОАК вокруг Тайваня были обнаружены сегодня к 6 утра (UTC+8). 6 из обнаруженных самолетов пересекли срединную линию Тайваньского пролива и вошли в ПВО на юго-западе Тайваня. Вооруженные силы республики отслеживали ситуацию и поручили самолетам, кораблям ВМФ и ракетным комплексам наземного базирования отреагировать на эти действия, — говорится в сводке Минобороны Тайваня.

В США выступили с предложением предоставить Тайваню до 100 самых современных зенитных ракетных комплексов Patriot, ранее сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на уведомление американского Госдепартамента, направленное в Конгресс США. Речь идет о поставках ракет Patriot Pac-3.

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Общая стоимость данной поставки составляет $882 миллиона и включает в себя поставки соответствующего вспомогательного оборудования. В агентстве указали, что предложение может стать дополнением к предыдущей сделке с потенциальной общей стоимостью $2,81 миллиарда, при этом тип ракет не увеличит общую стоимость поставок.

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