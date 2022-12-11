ВСУ выпустили по Донецку 20 снарядов из РСЗО «Град»

Ворошиловский и Калининский районы Донецка пострадали в результате ударов со стороны Военных сил Украины, в общей сложности были выпущены 20 снарядов из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Telegram-канале представительства Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
Как говорится в сообщении, обстрел был зафиксирован в 05:54. Из населенного пункта Тоненькое снаряды устремились в сторону Донецка.
Агентство напоминает, что Военные силы Украины неоднократно обстреливали Донецк, используя при этом как РСЗО «Град», так и артиллерию НАТО калибра 155 мм. Мэр города Алексей Кулемзин сообщил, что снаряды упали в центре Донецка неподалеку от торговых центров «Грин Плаза» и «Континент», а расположенный в Ворошиловском районе планетарий получил повреждения. Кроме того, в результате обстрела два мирных жителя пострадали.