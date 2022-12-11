ВСУ выпустили по Донецку 20 снарядов из РСЗО «Град»

Ворошиловский и Калининский районы Донецка пострадали в результате ударов со стороны Военных сил Украины, в общей сложности были выпущены 20 снарядов из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Telegram-канале представительства Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

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Как говорится в сообщении, обстрел был зафиксирован в 05:54. Из населенного пункта Тоненькое снаряды устремились в сторону Донецка.