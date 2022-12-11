В США рассказали о бесценном военном активе, который есть у России

В США обратили внимание на российский Су-35, уникальный опыт которого может превзойти любой другой современный истребитель. Такое мнение выразил американский журнал Military Watch, передает РИА Новости.
Издание назвало Су-35 «бесценным активом». В публикации сказано, что эта модель истребила гораздо больше вражеских истребителей, чем любой другой аналог со времен холодной войны. Кроме того, Су-35 может противостоять современным зарубежным истребителям высшего класса, например, F-15СА и F-35А, пишет журнал.
Military Watch указал, что Су-35 был разработан в ходе совершенствования варианта истребителя завоевания превосходства в воздухе Су-27, который когда-то обходил все прочие модели в эффективности.
Агентство напоминает, что Су-25 — сверхманевренный истребитель, который оснащен новой РЛС с фазированной антенной решеткой с увеличенным числом одновременно сопровождаемых и обстреливаемых целей и с большей дальностью обнаружения воздушных целей, а также комплексом авионики на основе цифровой информационно-управляющей системы. Кроме того, на Су-35 установили новые двигатели с увеличенной тягой, истребитель может развивать скорость до 2500 километров, а также нести груз весом около восьми тонн.