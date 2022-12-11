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1 час назад

Британия захотела конкурировать с Россией за влияние в мире

Lenta.ruиещё 1

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли рассказал, что Лондон хочет составить России конкуренцию за влияние в странах Азии, Африки и Латинской Америки, в связи с чем займется разработкой долгосрочных стратегий развития отношений с ними, сообщает ТАСС.

Британия захотела конкурировать с Россией за влияние в мире
Фото: ТАССТАСС

«В предстоящие десятилетия еще большая доля мировой экономики, а следовательно и власти, будет приходиться на страны в Азии, Африки и Латинской Америки. Предложение Великобритании будет основываться на их интересах и британских сильных сторонах в сфере торговли, инвестиций, обороны, технологий и изменения климата», — заявил глава МИД.

По его словам, политика Британии должна быть выстроена на долгосрочную перспективу.

Ранее власти Великобритании ввели санкции в отношении четверых представителей силовых структур России. Согласно документу, ограничения коснулись представителей ФСБ и Вооруженных сил России (ВС РФ).

Армия,Верховный суд,ФСБ,
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