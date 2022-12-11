Британия захотела конкурировать с Россией за влияние в мире

«В предстоящие десятилетия еще большая доля мировой экономики, а следовательно и власти, будет приходиться на страны в Азии, Африки и Латинской Америки. Предложение Великобритании будет основываться на их интересах и британских сильных сторонах в сфере торговли, инвестиций, обороны, технологий и изменения климата», — заявил глава МИД.