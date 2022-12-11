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32 минуты назад

Турецкие войска обстреляли Манбидж на севере Сирии

Газета.Ru

Вооруженные силы Турции подвергли обстрелу город Манбидж на севере Сирии, который находится под контролем правительственной Сирийской арабской армии, сообщает телеканал "Аль-Хадас".

Турецкие войска обстреляли Манбидж на севере Сирии
Фото: DepositphotosDepositphotos

В ходе обстрела погиб один сирийский солдат, еще несколько человек получили ранения. С 27 ноября командование Сирийской арабской армии увеличило присутствие вооруженных сил на севере провинции Алеппо, ожидая возможного турецкого вторжения.

Сирийские правительственные войска приняли решение разместить подразделения в районах Манбидж, Телль-Рифаат и Айн-эль-Араб - эти части провинции Алеппо находятся под контролем курдских "Сил народной самообороны", которые не находятся в состоянии конфликта с правительственными силами на данный момент. Ранее стало известно, что Сирийская арабская республика (САР) будет добиваться возвращения под свой суверенитет провинции Искендерун, которая была присоединена Турцией в 1939 году в период действия французского мандата.

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