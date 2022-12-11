Турецкие войска обстреляли Манбидж на севере Сирии

В ходе обстрела погиб один сирийский солдат, еще несколько человек получили ранения. С 27 ноября командование Сирийской арабской армии увеличило присутствие вооруженных сил на севере провинции Алеппо, ожидая возможного турецкого вторжения.

Сирийские правительственные войска приняли решение разместить подразделения в районах Манбидж, Телль-Рифаат и Айн-эль-Араб - эти части провинции Алеппо находятся под контролем курдских "Сил народной самообороны", которые не находятся в состоянии конфликта с правительственными силами на данный момент. Ранее стало известно, что Сирийская арабская республика (САР) будет добиваться возвращения под свой суверенитет провинции Искендерун, которая была присоединена Турцией в 1939 году в период действия французского мандата.