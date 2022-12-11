Украинские войска за час обстреляли Горловку и Донецк

Военные силы Украины за час обстреляли Донецк и Горловку, в общей сумме выпустив восемь снарядов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

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Как говорится в сообщении, в 22:00 был зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины. Из населенного пункта Щербиновка в сторону населенного пункта Горловка устремились 5 снарядов калибром 152 мм. В 23:03 из населенного пункта Нетайлово в сторону Киевского района Донецка были выпущены 3 снаряда калибром 155 мм. Издание напоминает, что Горловка находится в 50 километрах от Донецка, а Киевский район — в северной части города.