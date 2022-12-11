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20 минут назад

Украинские войска за час обстреляли Горловку и Донецк

Елена Прошина

Военные силы Украины за час обстреляли Донецк и Горловку, в общей сумме выпустив восемь снарядов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Украинские войска за час обстреляли Горловку и Донецк
Фото: ТАССТАСС

Как говорится в сообщении, в 22:00 был зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины. Из населенного пункта Щербиновка в сторону населенного пункта Горловка устремились 5 снарядов калибром 152 мм. В 23:03 из населенного пункта Нетайлово в сторону Киевского района Донецка были выпущены 3 снаряда калибром 155 мм. Издание напоминает, что Горловка находится в 50 километрах от Донецка, а Киевский район — в северной части города.

Кроме того, в результате обстрела со стороны Украины в городе Стаханов в ЛНР было разрушено здание гостиницы. Как пишет ТАСС со ссылкой на мэрию, ВСУ для атаки по городу использовали снаряды из РСЗО HIMARS. Один из снарядов угодил в частную гостиницу в районе центрального рынка. Сотрудник мэрии подчеркнул, что заведение в этот момент не работало, на месте происшествия уже разбирают завалы. Сведений о пострадавших не поступало.

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