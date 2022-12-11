Стало известно о нахождении бойцов ЧВК «Вагнер» в гостинице ЛНР во время удара

В гостинице в городе Стаханове Луганской народной республики (ЛНР) находились военнослужащие из ЧВК «Вагнер», когда по ней был нанесен удар из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает «Русская весна».

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Изданию стало известно об этом от сопровождающих бойцов военных корреспондентов. Отмечается, что здание гостиницы было частично разрушено. Информация о погибших и раненых в результате обстрела не поступало.