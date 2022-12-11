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45 минут назад

Число пострадавших при ракетном ударе по Мелитополю увеличилось до 10

ТАСС

Число пострадавших при ракетном ударе из реактивной системы залпового огня HIMARS по Мелитополю увеличилось до 10. Об этом сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

Число пострадавших при ракетном ударе по Мелитополю увеличилось до 10
Фото: ТАССТАСС

"По предварительным данным, двое погибших, десять пострадавших. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении в его Telegram-канале.

Балицкий уточнил, что на месте работают спасатели, продолжается разбор завалов. "Полностью разрушена база отдыха, где в субботу вечером ужинали люди, мирные граждане, работал персонал базы", - написал он, подчеркнув, что всем пострадавшим будет оказана максимальная помощь.

По его информации, обстрел окраины Мелитополя произошел в 21:00, две ракеты из реактивной системы залпового огня HIMARS сбила система ПВО, четыре поразили цели.

Армия,Евгений Балицкий,
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